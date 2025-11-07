Россия
16:57, 7 ноября 2025

Россиянка провалилась в коллектор, четыре дня звала на помощь и не выжила

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

В Самаре женщина провалилась в коллектор, четыре дня звала на помощь и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронцова вещает».

На опубликованном снимке видно глубокую яму в земле — вероятно, в нее и упала россиянка. После случившегося коллектор огородили специальной лентой.

Глубина ямы составила около двух метров. При падении женщина сломала плечо и ударилась головой. Докричаться до людей 77-летняя горожанка не смогла.

Ранее в Челябинской области мужчина упал с 10-метровой скалы. Несмотря на полученные травмы, мужчине удалось выжить — неподвижно лежавшего на земле человека заметили подростки.

