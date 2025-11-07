Российская певица отреагировала на запрет шенгенских виз для россиян

Наталья Штурм заявила, что не грустит из-за запрета шенгенских виз для россиян

Певица Наталья Штурм высказалась о решении Евросоюза запретить выдавать шенгенские визы российским гражданам на долгий срок. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

Штурм заявила, что в мире осталось еще много стран, в которых стоит побывать и без шенгенской визы.

«Лично мне не грустно. Я посмотрела всю Европу много раз. В некоторых странах даже жила какое-то время. Проще сказать, где я не была. Даже хорошо, что не нужно заморачиваться с Шенгеном, чтобы посмотреть то, что уже видела», — поделилась Наталья.

Ранее стало известно, что звезда 90-х Наталья Штурм запатентовала воображаемую кухню. По словам исполнительницы, теперь она ежемесячно «получает авторские» за свое изобретение.