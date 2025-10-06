Звезда 90-х запатентовала воображаемую кухню

Певица Наталья Штурм заявила, что запатентовала воображаемую кухню

Звезда 90-х Наталья Штурм запатентовала воображаемую кухню. Этим она поделилась с изданием «Абзац».

По словам исполнительницы, теперь она ежемесячно «получает авторские» за свое изобретение. «Оно называется "Фантомная кухня Натальи Штурм". Мой кутаб с зеленью и сыром "залетел" на 11 миллионов просмотров. Никого не оставили равнодушными "Тревожная запеканка", "Белочкина нычка" и еще целая кулинарная программа», — рассказала Штурм, подчеркнув, что ее труд «ради улыбок».

Отмечается, что в начале года певица начала выкладывать в соцсетях ролики, на которых готовит различные блюда из воображаемых продуктов. Мнения подписчиков артистки разделились — некоторые похвалили юмор Штурм, другие посчитали ее странной, уточняет издание.

