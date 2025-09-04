Культура
17:26, 4 сентября 2025Культура

Внуку звезды 90-х пробили голову камнем

Шестилетнего внука певицы Натальи Штурм госпитализировали с пробитой головой
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Шестилетнему внуку звезды 90-х Натальи Штурм Даниэлю пробили голову камнем. Об этом сообщает издание StarHit.

Сообщается, что мальчика экстренно доставили в больницу, чтобы провести обследование.

«Нашему Даниэлю другой мальчик пробил камнем голову, кинув из кустов. Он весь в крови был, вызвали скорую помощь. В больнице нам обработали рану, сшили края, потому что там где-то сантиметра два пробило», — рассказала Штурм.

Ранее стало известно, что певица Наталья Штурм поделилась подробностями своей личной жизни. 59-летняя исполнительница хита «Школьный роман» сообщила, что сейчас находится в поисках идеального мужчины.

