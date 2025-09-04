Внуку звезды 90-х пробили голову камнем

Шестилетнего внука певицы Натальи Штурм госпитализировали с пробитой головой

Шестилетнему внуку звезды 90-х Натальи Штурм Даниэлю пробили голову камнем. Об этом сообщает издание StarHit.

Сообщается, что мальчика экстренно доставили в больницу, чтобы провести обследование.

«Нашему Даниэлю другой мальчик пробил камнем голову, кинув из кустов. Он весь в крови был, вызвали скорую помощь. В больнице нам обработали рану, сшили края, потому что там где-то сантиметра два пробило», — рассказала Штурм.

