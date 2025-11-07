Автостат: В октябре российский авторынок обогнал европейские страны по продажам

В октябре российский авторынок обогнал большинство европейских стран по продажам. Об этом заявил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Данные продаж по странам Западной Европы опубликовала GlobalData Automotive. За месяц в регионе реализовано 964,3 тысячи легковых автомобилей, прирост в годовом выражении составил 4,3 процента.

В Германии продажи выросли на восемь процентов, до 250,1 тысячи единиц. ФРГ — единственная страна, которая опережает Россию по показателю реализаций. Для сравнения, в РФ за месяц нашли своих владельцев 165,7 тысячи машин (минус 3 процента к октябрю 2024-го).

В то же время российский рынок опережает Великобританию (144,9 тысячи, плюс процент), Италию 125,8 тысячи (минус 1 процент), Францию (139,5 тысячи, плюс 3 процента), а также Испанию (96,8 тысячи, плюс 16 процентов)

По данным «Автостата», по итогам десяти месяцев 2025 года объемы продаж новых китайских автомобилей в России сократились на 27,3 процента год к году. За отчетный период смогли реализовать только 569,9 тысячи новых китайских авто. Стремительный спад продаж эксперты зафиксировали у всех наиболее востребованных в РФ машин: Haval Jolion просела на 28 процентов, до 53,2 тысячи единиц, Geely Monjaro — на 26 процентов (до 30,9 тысячи штук), Haval M6 — на 13 процентов (до 27,4 процента), Changan UNI-S/CS55 Plus — на 22 процента (до 26,4 тысячи). Самое же мощное падение продемонстрировали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max — на 59 процентов, до 22,5 тысячи единиц.