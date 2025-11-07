Бывший СССР
Российский военный описал брошенные тела бойцов ВСУ словами «ими все усеяно»

ВС России при взятии опорного пункта обнаружили десятки брошенных тел бойцов ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские военные при взятии под контроль опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили десятки брошенных тел украинских солдат. Об этом сообщил боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан, передает ТАСС.

По его словам, это произошло на запорожском направлении. Собеседник агентства рассказал, что некоторые тела пролежали так больше года. Военнослужащий признался, что данная картина для него была достаточно страшной.

«Для меня это дико, я никогда в жизни не видел столько тел украинских бойцов. Их вообще не забирают, от слова совсем. Все ими усеяно. Я шел от блиндажа к блиндажу, там метров 200. В этих 200 метрах десятки тел», — уточнил Рубан.

Ранее стало известно, что командование ВСУ не сообщает о попавших в плен украинских бойцах их семьям. Об этом заявил пленный военнослужащий Иван Сидельник.

