00:12, 8 ноября 2025Экономика

Рудковская рассказала о своем хозяйстве

Продюсер Рудковская рассказала, что держит уток и кур на своем участке
Полина Кислицына (Редактор)

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что держит на приусадебном участке в Подмосковье кур и уток. О своем домашнем хозяйстве она рассказала в интервью журналу «ОК!».

«Я выхожу с младшим сыном Арсюшей, например, гулять, и мне нужен целый час, чтобы обойти всю нашу частную территорию, которую мы отдали под сады и пруды, — всех уток накормить, белочек, зайти к курам. Мы и дальше продолжаем строить», — отметила селебрити. Продюсер добавила, что недавно они с мужем, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, возвели дома, напоминающие мини-отели, для временного проживания детей, которые тренируются на их ледовой арене.

Ранее Рудковская показала, как выглядит сад с олимпийскими кольцами и фигурами шахмат, который они вместе с супругом обустраивали на протяжении 10 лет.

