Семьи бойцов СВО пожаловались на жуткие портреты на могилах военных

В Ярославле семьи бойцов СВО пожаловались на облезшие надгробия могил военных

В Ярославле семьи бойцов специальной военной операции (СВО) пожаловались на облезшие надгробия на могилах военнослужащих, сравнив испортившиеся портреты с разлагающимися трупами. Об этом они рассказали «Регнуму».

Материал сопровождается фотографиями надгробий, на которых видно, что портреты захороненных россиян покрыты темными пятнами. На многих из них черты лица едва различимы. Предположительно, к этому привела влага.

Как пишет издание, родственники солдат потребовали от мэрии города, по заказу которой осуществляется установка памятников, исправить ситуацию. «Те памятники, что уже стоят, выглядят как насмешка, вандализм, халтура. Разве такого отношения заслуживают герои? Эти портреты выглядят как разлагающиеся трупы — возмутился отец одного из захороненных военных. — Если дело не сдвинется с мертвой точки, мы получим самое страшное в России кладбище мертвецов».

Собеседники добавили, что из-за тусклых надписей портреты с надгробий выглядят странно и в сухую погоду. Они подчеркнули, что многие семьи хотели поставить памятники за свой счет, но не могут этого сделать из-за статуса кладбища, являющегося мемориальным. Согласно проекту, могилы должны быть оформлены в едином стиле.

По словам одной из горожанок, в администрации в ответ на обращения местных жителей попросили подождать и обещали принять меры.

Ранее сообщалось, что в Азове Ростовской области могилы участников СВО и Аллея Героев оказались расположены посреди свалки. По словам матери захороненного там военнослужащего, на проблему обратил внимание губернатор Юрий Слюсарь, но его вмешательство привело лишь к частичной уборке мусора.