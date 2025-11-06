Россия
В российском городе могилы участников СВО и Аллея Героев оказались посреди свалки

В Азове Ростовской области могилы участников СВО оказались посреди свалки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

В Азове Ростовской области могилы участников специальной военной операции (СВО) и Аллея Героев оказались расположены посреди свалки. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Как рассказало издание, на проблему пожаловалась живущая в этом городе мать не вернувшегося с СВО военного, которую представили как Екатерину. Женщина сообщила, что уже жаловалась на проблему, и на нее обратил внимание губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, но его вмешательство привело к тому, что мусор был убран лишь вокруг Аллеи Героев, остальные же могилы так и остались в окружении мусорных куч.

Екатерина отметила, что пыталась поговорить с коммунальщиками, но те ответили ей, что получили указание убрать лишь одно место на кладбище.

Ранее сообщалось, что мать участника СВО сняла на видео разгромленную школьниками могилу сына.

