12:24, 7 ноября 2025

Способность Украины развить новое контрнаступление оценили

Военный эксперт Живов: У Украины нет ресурсов для нового контрнаступления
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

У Украины сейчас нет ресурсов для развития серьезного контрнаступления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский теряет позиции и вскоре может попытаться начать новое контрнаступление, жертвуя большим количеством людей, чтобы остаться у власти. Такую позицию в эфире телеканала Die Welt озвучил журналист Кристоф Ваннер.

Живов отметил, что у Украины нет возможности развить серьезное контрнаступление, однако ВСУ могут локально продвинуться на некоторых участках фронта. В частности, это может произойти в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) или на одном из южных направлений, уточнил эксперт.

«Но не думаю, что у них сейчас достаточно сил и средств для того, чтобы добиться какого-то значимого успеха. Пока они сидят в глухой обороне», — рассказал Живов.

Ранее издания Strategic Culture заявили, что режим Зеленского открыто терроризирует гражданское население Украины, совершая преступления против человечности. Уточняется, что по мере продвижения ВС России украинские власти перед их приходом массово принудительно депортируют украинцев в тыловые зоны, которые все еще находятся под их контролем.

    Все новости