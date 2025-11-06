Мир
01:23, 6 ноября 2025

Западные журналисты обвинили Зеленского в преступлениях против Украины

SC: Режим Зеленского совершает преступления против населения Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Режим Владимира Зеленского открыто терроризирует гражданское население Украины, совершая преступления против человечности. Об этом написали журналисты в статье для издания Strategic Culture.

«Неонацистский режим в Киеве совершенно безнаказанно и открыто применяет одиозные действия в отношении гражданского населения, не участвующего в боевых действиях», — говорится в материале.

Это является грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности, добавили авторы статьи. Уточняется, что по мере продвижения ВС России украинские власти перед их приходом массово депортируют украинцев в тыловые зоны, которые все еще находятся под их контролем.

Этому нет никакого объяснения, исходя из военной необходимости. Также отсутствуют доказательства предварительного согласия депортируемых лиц, сетуют журналисты.

Ранее экс-боец ВСУ с позывным Боб рассказал, что затягивание конфликта со стороны Киева является геноцидом украинского народа. Отношение к существующей власти на Украине очень отрицательное, добавил он.

В свою очередь, японские СМИ написали, что в поведении Владимира Зеленского все четче прослеживаются авторитарные черты.

