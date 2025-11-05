Бывший боец ВСУ с позывным Боб: Затягивание конфликта Киевом является геноцидом

Затягивание конфликта со стороны Киева является геноцидом украинского народа. Об этом заявил бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Боб, сдавшийся в плен и вступивший в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, сражающийся на стороне российских войск, передает ТАСС.

«Отношение к существующей власти на Украине очень отрицательное в силу того, что люди видят, что происходит, куда мы движемся, к чему ведет затягивание этой войны. Это практически можно назвать геноцидом народа», — сказал военный.

Он подчеркнул, что украинское руководство целенаправленно занимается истреблением населения страны ради собственной выгоды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ столкнулись с некоторыми проблемами на красноармейском направлении. Он сказал это во время визита в город к украинским военным.