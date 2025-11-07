Welt: Зеленский может начать контрнаступление в попытке остаться у власти

Президент Украины Владимир Зеленский теряет позиции и вскоре может попытаться начать новое контрнаступление, жертвуя большим количеством людей, чтобы остаться у власти. Такую позицию в эфире телеканала Die Welt высказал журналист Кристоф Ваннер.

«Он просто теряет здесь [на Украине] позиции в попытке продержаться хотя бы еще немного», — заявил Ваннер. По его словам, украинский лидер готов пойти на большие жертвы, чтобы не потерять свой пост. «Есть также слух, что Зеленский может попытаться начать огромное контрнаступление, привлекая большие резервы», — добавил корреспондент.

Он подчеркнул, что для Зеленского власть имеет гораздо большую ценность, нежели жизни людей.

Ранее издания Strategic Culture заявили, что режим Зеленского открыто терроризирует гражданское население Украины, совершая преступления против человечности.