Стало известно о падении обороны ВСУ в Успеновке

ТАСС: Оборона ВСУ в Успеновке Запорожской области фактически сломлена
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Оборона подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Успеновка Запорожской области сломлена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Рушится оборона противника в этом немаленьком населенном пункте, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов. Фактически оборона противника сломлена», — рассказал источник.

Агентством были продемонстрированы кадры, как российские бойцы скрытно доходят до реки Янчур, после чего пересекают ее вброд, достигая юго-западной части Успеновки под прикрытием дронов.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» при взятии под контроль Красногорского в Запорожской области продвинулись на несколько километров.

Свежая Россия
