Супруги нашли на своих грядках старинные монеты и продали их за 49 миллионов рублей

В Швейцарии старинные монеты, случайно найденные в саду, продали на аукционе в два раза дороже, чем планировали. Об этом пишет Daily Mail.

Клад обнаружили супруги из британской деревни Милфорд-он-Си еще в 2020 году. Они наткнулись на 70 монет эпохи Тюдоров во время прополки грядок. Самые ранние из них относятся к 1430 годам — временам правления короля Генриха VI. Самые поздние были отчеканены во времена Генриха VIII в 1530-х.

Изначально стоимость монет оценивали в 230 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей), однако в итоге они ушли с молотка за 467 тысяч фунтов стерлингов (49 миллионов рублей). Самым дорогим лотом стала монета с изображением Джейн Сеймур — третьей жены короля Генриха VIII.

Предполагается, что клад принадлежал богатому священнослужителю. Скорее всего, он зарыл монеты землю во время правления Генриха VIII, который проводил политику роспуска монастырей.

Супруги признались, что шокированы исходом аукциона. Они планируют потратить полученные деньги на отпуск и покупку бильярдного стола.

