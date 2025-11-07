Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:46, 7 ноября 2025Россия

Сын российского депутата запустил собаку в невесомость и попал на видео

Сын депутата из ХМАО Барсова запустил собаку в невесомость, это попало на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Лента дня»

Сын депутата из ХМАО Евгения Барсова Иван запустил собаку в невесомость. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Лента дня».

На видео из кабины самолета пилот — за штурвалом находился Иван Барсов — выполняет маневр, позволяющий на короткое время ощутить эффект невесомости. В это время находившаяся на борту собака взлетает, и сидевшему на заднем сиденье пассажиру приходится ловить ее.

Сын депутата, увидев это, улыбнулся и показал большой палец.

Ранее в скандал попал сам Евгений Барсов — депутат Городской думы Сургута. Он предложил российским пенсионерам подработку на автомойках. Вскоре после этого он сам заявил о готовности поработать мойщиком машин.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Раскрыт мотив расправы над другом Павла Дурова в ОАЭ

    Российская певица отреагировала на запрет шенгенских виз для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости