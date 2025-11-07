Сын российского депутата запустил собаку в невесомость и попал на видео

Сын депутата из ХМАО Барсова запустил собаку в невесомость, это попало на видео

Сын депутата из ХМАО Евгения Барсова Иван запустил собаку в невесомость. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Лента дня».

На видео из кабины самолета пилот — за штурвалом находился Иван Барсов — выполняет маневр, позволяющий на короткое время ощутить эффект невесомости. В это время находившаяся на борту собака взлетает, и сидевшему на заднем сиденье пассажиру приходится ловить ее.

Сын депутата, увидев это, улыбнулся и показал большой палец.

Ранее в скандал попал сам Евгений Барсов — депутат Городской думы Сургута. Он предложил российским пенсионерам подработку на автомойках. Вскоре после этого он сам заявил о готовности поработать мойщиком машин.