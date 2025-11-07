Интернет и СМИ
Участник популярного шоу попал в страшное ДТП и оказался в инвалидной коляске

Участник шоу TOWIE Уилл Чайлдс попал в ДТП и оказался в инвалидной коляске
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Участник популярного британского реалити-шоу «Единственный путь — Эссекс» (The Only Way Is Essex; TOWIE) Уилл Чайлдс попал в страшное ДТП и оказался в инвалидной коляске. Об этом сообщает The Sun.

Чайлдс был доставлен в реанимацию после того, как машина, которой он управлял, попала в ДТП. Подробности случившегося не раскрываются, однако, как сообщила сестра участника шоу, его автомобиль получил такие сильные повреждения, что был признан непригодным для ремонта.

Отмечается, что из-за полученных травм Чайлдс теперь вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Ранее популярный американский комик и актер Трейси Морган рассказал, как на него повлияло страшное ДТП, которое унесло жизнь его друга и после которого он впал в кому на две недели. Он заявил, что простил виновника происшествия.

