Орбан: Байден сделал все, чтобы начать конфликт на Украине

В начале конфликта на Украине виновен бывший президент США Джо Байден. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

По словам премьера, Байден «фактически подтолкнул» к началу боевых действий. Трамп согласился с его утверждением, добавив, что украинский конфликт «достался ему в наследство» от экс-президента.

«Байден на самом деле добивался того, чтобы эта война произошла. Я унаследовал этот бардак, и мы его решаем так же, как и восемь войн, которые мы уже завершили», — сказал президент США.

Ранее Трамп сделал новый прогноз о сроках завершения конфликта на Украине. «Думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», — отметил он.