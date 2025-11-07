Трамп оценил перспективу встречи с Путиным словами «всегда есть шанс»

Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште может состояться. Об этом он сообщил во время официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белый дом, трансляцию мероприятия ведет на YouTube журнал Forbes.

На соответствующий вопрос журналистов глава Соединенных Штатов ответил, что «всегда есть шанс».

Ранее Трамп, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли Соединенным Штатам позволить Венгрии закупать российскую нефть, назвал главу венгерского правительства «великим лидером».