19:49, 7 ноября 2025Мир

Трамп справился с чужой женой

Трамп успокоил жену мужчины, упавшего в обморок на мероприятии в Белом доме
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп поговорил с женой мужчины, упавшего в обморок во время мероприятия по здравоохранению в Белом доме, и успокоил ее. Об этом сообщил глава Центра услуг Medicare и Medicaid Мехмет Оз, передает Newsweek.

По словам Оза, после того как мужчина потерял сознание, он решил позвонить его супруге, чтобы объяснить ситуацию и успокоить. «Президент увидел меня и спросил, с кем я разговариваю. Я сказал, что говорю с женой, тогда он сказал: "Дай мне этот телефон". И он поговорил с ней и успокоил ее лучше, чем смог бы я сам», — рассказал он.

После этого инцидента Оз охарактеризовал Трампа как замечательного человека, отметив, что вместо того чтобы «уйти и заняться еще десятью делами», он позаботился о том, чтобы жена незнакомого человека почувствовала себя в безопасности.

6 ноября сообщалось, что в Белом доме пришлось приостановить мероприятие, в котором принимал участие президент США, после того, как один из его участников упал в обморок.

