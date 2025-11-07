В Белом доме один из участников встречи с Трампом упал в обморок

Мероприятие в Белом доме прервали из-за падения человека в обморок

В Белом доме пришлось приостановить мероприятие, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп, после того, как другой его участник упал в обморок. Об этом сообщает РИА Новости.

В момент инцидента выступал гендиректор фармацевтической компании Eli Lilly Дэвид Рикс. Сзади него находился исполнительный директор другой фармкомпании Майк Дустдар, который внезапно начал придерживать кого-то из участников встречи.

Предположительно, это был представитель компании Novo Nordisk Гордон Финдлей, который потерял сознание. Сразу после инцидента представителей СМИ попросили покинуть Овальный кабинет.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время пресс-конференции в Стокгольме.