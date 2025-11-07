Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 6 ноября 2025Мир

В Белом доме один из участников встречи с Трампом упал в обморок

Мероприятие в Белом доме прервали из-за падения человека в обморок
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Белом доме пришлось приостановить мероприятие, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп, после того, как другой его участник упал в обморок. Об этом сообщает РИА Новости.

В момент инцидента выступал гендиректор фармацевтической компании Eli Lilly Дэвид Рикс. Сзади него находился исполнительный директор другой фармкомпании Майк Дустдар, который внезапно начал придерживать кого-то из участников встречи.

Предположительно, это был представитель компании Novo Nordisk Гордон Финдлей, который потерял сознание. Сразу после инцидента представителей СМИ попросили покинуть Овальный кабинет.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время пресс-конференции в Стокгольме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    С матом уволенный российский чиновник ушел в отставку

    Украина ввела санкции против работающих в Арктике российских компаний

    Вице-спикер Госдумы рассказал о сроках рассмотрения инициативы о запрете продажи вейпов

    Стало известно о массовой сдаче в плен украинских солдат

    Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем

    В США назвали одно из препятствий в урегулировании украинского конфликта

    Африканская страна решила проигнорировать критику Трампа

    Ольга Серябкина опубликовала фото в ультракоротких шортах

    В США раскрыли видение украинского урегулирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости