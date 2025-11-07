Трамп высказался о «вони» Пелоси и порадовался

Трамп заявил, что рад отставке Пелоси и назвал ее старой аферисткой

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад уходу бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси из политики и назвал ее «старой аферисткой». Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Нэнси Пелоси, старая и изношенная политическая аферистка, которая дважды пыталась объявить мне импичмент и проиграла, наконец-то уходит в отставку... Рад видеть, как исчезает вонь Нэнси Пелоси!» — написал он.

При этом глава Белого дома обвинил Пелоси в том, что она «незаконно наживалась на фондовом рынке», «обманывала американцев» и «стала катастрофой для страны».

Ранее 85-летняя политик-демократ объявила о том, что не будет переизбираться в Конгресс США на новый срок. Пелоси завершает свою почти 40-летнюю карьеру в Конгрессе, за время которой она стала первой женщиной-спикером Палаты представителей, а также одним из самых влиятельных американских политиков современности.