Один из самых влиятельных политиков в США завершит свою карьеру

WP: 85-летняя Нэнси Пелоси заявила о завершении карьеры в Конгрессе США

Член Палаты представителей от Демократической партии 85-летняя Нэнси Пелоси объявила о том, что не будет переизбираться в Конгресс США на новый срок. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Я не буду переизбираться в Конгресс. Я с нетерпением и чувством благодарности жду своего последнего года на посту вашего представителя. По мере продвижения вперед я хочу сказать городу, который я люблю, следующее: Сан-Франциско, знай свою силу. Мы творили историю. Мы добились прогресса», — заявила политик в видеообращении к своим избирателям в Сан-Франциско.

Пелоси завершает свою почти сорокалетнюю карьеру в Конгрессе, за время которой она стала первой женщиной-спикером Палаты представителей, а также одним из самых влиятельных американских политиков современности.

3 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси хочет уйти на фоне крупной победы Демпартии, что стало бы «венцом ее достижений».

5 ноября демократам удалось одержать несколько крупных политических побед с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Одним из таких достижений стала победа социалиста-мусульманина Зохрана Мамдани в борьбе за пост мэра Нью-Йорка.

