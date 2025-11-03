Стало известно о возможном уходе из политики Нэнси Пелоси

NBC: Демократы начали готовиться к возможному уходу Нэнси Пелоси из политики

Демократы начали готовиться к возможному уходу спикера палаты представителей США в отставке Нэнси Пелоси из политики. Об этом стало известно телеканалу NBC.

Ожидается, что она может объявить о своем решении не переизбираться в 2026 году после голосования по законопроекту «Proposition 50», который предусматривает изменение границ избирательных округов. Пелоси активно поддерживает поправки в закон и может использовать их возможное одобрение как символичное завершение своей карьеры, считают ряд демократов. По словам представителя Пелоси Иэна Крагера, бывший спикер сейчас полностью сосредоточена на кампании за одобрение инициативы «Proposition 50».

«Она уйдет на фоне крупной победы — это станет венцом ее достижений», — сказал один из собеседников канала.

При этом канал обратил внимание на то, что Пелоси собрала более двух миллионов долларов на кампанию и располагает избирательным фондом в размере полутора миллионов долларов. Кроме того, она до сих пор не предприняла шагов, чтобы остановить двух демократов, уже заявивших о намерении баллотироваться от ее округа. Речь идет о сенаторе штата Скотте Винере и бывшем технологическом предпринимателе Сайкате Чакрабарти, ранее занимавшем пост главы аппарата конгрессвумен Александии Окасио-Кортес.

