11:22, 7 ноября 2025Экономика

Трампа попросят об отсрочке санкций против российской нефти

Bloomberg: Орбан пообещает Трампу покупать американский газ и топливо для АЭС
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом и попросит его об отсрочке санкций против российской нефти. Об этом сообщило Bloomberg.

Уговорить главу Белого дома Орбан надеется за счет целого ряда выгодных для США предложений. В частности, Будапешт пообещает покупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ) и топливо для атомных электростанций. В связи с этим агентство напомнило, что, будучи крупным импортером российских энергоносителей, Венгрия рискует понести серьезный ущерб из-за нового пакета санкций США, направленных против российской нефти.

Сообщается, что контракт на приобретение Венгрией ядерного топлива предполагает сделку на 100 миллионов долларов с Westinghouse Electric Co. Что касается СПГ, то здесь речь пойдет о поставках на 600 миллионов долларов в течение ближайших пяти лет.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий призвали Венгрию отказаться от закупки российских нефти и газа и обратили внимание, что пока Будапешт не продемонстрировал никаких признаков снижения энергетической зависимости от Москвы. Тем самым, по мнению сенаторов, Венгрия подрывает коллективную безопасность и «поощряет Кремль».

