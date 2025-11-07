Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 7 ноября 2025Мир

Трампа призвали свергнуть Мадуро

FP: Трамп должен свергнуть президента Венесуэлы Мадуро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен свергнуть лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое мнение в своей статье для журнала The Foreign Policy выразил вице-президент и старший директор Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете Мэтью Крениг.

«Это амбициозная и вдохновляющая цель. Если Трампу удастся отстранить Мадуро от власти и установить в Латинской Америке прочную проамериканскую демократию, это станет колоссальным внешнеполитическим успехом для Соединенных Штатов», — пишет обозреватель.

По мнению Кренига, военная операция по свержения Мадуро позволит Вашингтону в кратчайшие сроки установить демократический режим в латиноамериканской стране без постоянной дислокации в ней американских войск.

Ранее высокопоставленные источники журнала The Atlantic рассказали, что Мадуро может добровольно уйти в отставку при соблюдении определенных условий со стороны США.

box#4145833

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Раскрыт мотив расправы над другом Павла Дурова в ОАЭ

    Российская певица отреагировала на запрет шенгенских виз для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости