Трампа призвали свергнуть Мадуро

FP: Трамп должен свергнуть президента Венесуэлы Мадуро

Президент США Дональд Трамп должен свергнуть лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое мнение в своей статье для журнала The Foreign Policy выразил вице-президент и старший директор Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете Мэтью Крениг.

«Это амбициозная и вдохновляющая цель. Если Трампу удастся отстранить Мадуро от власти и установить в Латинской Америке прочную проамериканскую демократию, это станет колоссальным внешнеполитическим успехом для Соединенных Штатов», — пишет обозреватель.

По мнению Кренига, военная операция по свержения Мадуро позволит Вашингтону в кратчайшие сроки установить демократический режим в латиноамериканской стране без постоянной дислокации в ней американских войск.

Ранее высокопоставленные источники журнала The Atlantic рассказали, что Мадуро может добровольно уйти в отставку при соблюдении определенных условий со стороны США.

