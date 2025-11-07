Мир
16:27, 7 ноября 2025Мир

Раскрыты условия Мадуро для добровольного ухода в отставку

The Atlantic: Мадуро может добровольно уйти в отставку при определенных условиях
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может добровольно уйти в отставку при соблюдении определенных условий со стороны США. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

«Если будет достаточно давления и если на тарелке будет достаточно сладостей... С Мадуро рассматриваются все возможные варианты», — заявил собеседник издания.

Условия президента Венесуэлы, как утверждают источники The Atlantic, включают амнистию для самого Мадуро и его приближенных, отмену вознаграждения за его поимку и обеспечение комфортной эмиграции.

