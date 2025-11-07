Россия
12:25, 7 ноября 2025Россия

Ученые сообщили об изменении популяционного состава Москвы из-за мигрантов

Ученые-генетики заявили о тенденции к уменьшению доли славян в населении Москвы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ученые-генетики заявили об уменьшении доли славян в населении Москвы. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на доклады участников Научно-практической конференции с международным участием «Генетика-2025».

Генетики отмечают, что приток иностранцев приводит к замене генофонда коренного населения. По их данным, такая тенденция характерна не только для столицы, но и для других российских городов-миллионников.

Старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики ИОГен РАН Алеся Грачева также отметила, что мигранты рожают больше россиян. «Мы составили карту рождаемости детей у разных этнических групп. Приоритет за узбеками, азербайджанцами, армянами... Такие различия в количестве детей будут в будущем влиять на количественный и конфессиональный состав населения России», — сказала она.

Ранее в Москве произошла массовая драка с участием мигрантов. Иностранцы были вооружены палками и лопатами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

