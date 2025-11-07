Бывший СССР
Украинский военный рассказал об избиении солдат в ВСУ

Командиры ВСУ жестоко избивают солдат за проявление недовольства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Лютик, ранее служивший в Вооруженных силах Украины (ВСУ), рассказал о случаях избиений украинских военнослужащих своими командирами за малейшие проявления недовольства или отказ выполнять приказы. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подобные случаи не были редкостью. Он добавил, что избивали не только за критику. «Могли просто, если человек не хочет идти на задачу, потому что не понимает, куда ему идти, что делать. Там можно было и просто так получить», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на блокпосту в селе Комар в Донецкой народной республике (ДНР) солдаты ВСУ напали на инвалида и избили его.

