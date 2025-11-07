Умер режиссер фильма про Джеймса Бонда

Режиссер фильма «Умри, но не сейчас» Ли Тамахори ушел из жизни в возрасте 75 лет

Известный новозеландский режиссер Ли Тамахори, снявший один из самых ярких фильмов Бондианы «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном в роли агента 007, ушел из жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что постановщику было 75 лет, о причинах его кончины не сообщается. Помимо фильма про Бонда, Тамахори снял также картины «Пророк», «На грани», «И пришел паук» и другие известные ленты.

