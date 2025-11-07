Интернет и СМИ
В Балтийском море обнаружили сигналы кораблей-призраков

HS: В Балтийском море зафиксировали сигналы кораблей-призраков стран НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В Балтийском море зафиксировали многочисленные сигналы «кораблей-призраков» — военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах. Об этом написала финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).

В публикации уточняется, что «странные инциденты» зафиксировали в понедельник, 3 ноября. В судоходных службах возникло впечатление, что Балтийское море, казалось, было наводнено военными кораблями. «На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря», — отметили журналисты.

Так, в Финском заливе обнаружили испанский военный корабль, который, по данным Traficom, должен был двигаться из Сомали в Японию. Предполагается, что ошибка возникла на станции приема сигналов идентификации судов (AIs) в Парайнене. Известно, что обычно она принимает данные только от судов, находящихся в Архипелаговом море.

Ранее над Азовским морем заметили летающие корабли. Кадры были сняты в станице Голубицкой в Краснодарском крае.

