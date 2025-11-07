Мир
В Британии указали на опасную ошибку Европы по отношению к России

Коммодор Джерми заявил, что отказ Запада от диалога с Путиным — безумие
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Коммодор военно-морского флота (ВМФ) Великобритании в отставке Стив Джерми заявил, что отказ европейских стран от диалога с российской стороной ослабляет позиции Запада и снижает шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.

«Отказ от диалога с [президентом России Владимиром] Путиным — безумие... Разговор — это не уступка, это понимание позиции другого человека. Это, по сути, выстраивание отношений», — отметил эксперт.

Коммодор добавил, что стремление понять противника является ключевым шагом на пути к прекращению конфликтов, тогда как игнорирование этого — опасная ошибка.

Ранее Джерми исключил победу НАТО в войне с Россией и подчеркнул, что Москва никогда не собиралась нападать ни на одну из стран альянса. «Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией — это фантазия», — отметил эксперт.

