В Великобритании исключили победу НАТО в войне с Россией

Коммодор Джерми заявил, что НАТО не победит в войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Reuters

Коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о противостоянии с Россией. Об этом Джерми высказался в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.

Джерми исключил победу НАТО в войне с Россией и подчеркнул, что Москва никогда не собиралась нападать ни на одну из стран альянса. «Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией — это фантазия», — отметил эксперт.

Коммодор добавил, что антироссийская риторика Запада основана только на подстрекательстве, ответственность за которую никто не берет. Джерми отметил, что у Москвы есть четкие цели, которых она хочет добиться.

Ранее Рютте призвал НАТО готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. Он подчеркивал, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

