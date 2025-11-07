В Госдуме поддержали идею о новой альтернативе ипотеке

Депутат Разворотнева: Отношусь хорошо к диверсификации способов улучшения жилья

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала предложение глава партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о новом способе приобретения квартир. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«Я базово отношусь хорошо к диверсификации способов улучшения жилищных услуг. Я хочу напомнить, в первом чтении принят закон о сберегательных счетах, когда граждане могут открывать счет для накопления средств на первоначальный взнос», — сказала Разворотнева.

На этот счет могут добавлять финансирование регионы и предприятия, добавила она, отметив, что этот законопроект не был доведен до третьего чтения.

«До сих пор в России существуют так называемые ипотечно-накопительные кооперативы, которые позволяют людям в складчину накапливать средства», — отметила Разворотнева.

Однако среди таких кооперативов большое количество пирамид, что не дает достаточной защиты средств, пояснила она.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявлял о том, что в Госдуме нашли замену разорительным платежам по ипотеке. В нынешнем своем виде ипотека, по мнению депутата, становится для граждан «многолетней кабалой», а банки, диктуя населению и государству собственные условия, на этом наживаются. В качестве аналога Миронов призывает ввести систему строительных сберегательных касс и сдавать жилье в социальную аренду. Размер кредита при покупке квартир посредством стройсберкасс станет меньше в 2,5 раза, считает депутат.