12:07, 7 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о перспективе доступа в интернет через «Госуслуги»

Депутат Ющенко: Предложений о доступе в интернет через «Госуслуги» не поступало
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Доступ в интернет через сервис «Госуслуги» на данный момент кажется не совсем продуманным шагом, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко. Он также добавил, что на данный момент предложений о регулировании доступа в интернет не поступало.

Экономист Максим Шошин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал практически стопроцентной вероятность того, что в скором времени доступ в интернет в России будет осуществляться через сервис «Госуслуги». Аргументацией такого шага, как он считает, может стать защита несовершеннолетних.

«Нам всем прекрасно понятно, что интернет — это огромная бесконтрольная яма, где есть преступники, разврат, разложение личности и экстремистские материалы. Но есть и созидательный, интересный контент, необходимый для обучения, для познания, — сказал Ющенко. — И государство обязано все это как-то регулировать».

Одним из вариантов подобного регулирования, как отметил политик, действительно может казаться верификация пользователя через «Госуслуги», но это только один из путей.

«На самом деле, вариантов очень много», — заметил депутат.

Он также подчеркнул, что на данный момент все подобные обсуждения остаются на уровне слухов — соответствующих предложений не поступало ни от Минцифры, ни от других ведомств.

Ранее стало известно, что в России впервые возбуждено дело за поиск экстремистских материалов в интернете. Фигурантом первого дела стал 20-летний сотрудник медучреждения в Каменске-Уральском Свердловской области.

