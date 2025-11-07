Мир
12:55, 7 ноября 2025Мир

В Кремле отреагировали на запуск КНДР баллистической ракеты

Песков: Россия относится с уважением к праву КНДР обеспечивать свою безопасность
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Российская сторона относится с уважением к законному праву Северной Кореи обеспечивать свою безопасность. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск КНДР баллистической ракеты, передает ТАСС.

«Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность, а также принимать для этого все необходимые меры», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Москва поддерживает только те миротворческие инициативы на Корейском полуострове, которые «отвечают интересам Пхеньяна».

Ранее объединенный комитет начальников военных штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря.

Агентство «Ёнхап» предположило, что запуск может быть ответом на введение США новых санкций против КНДР.

