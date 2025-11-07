В Москве стало меньше новостроек

«Метриум»: Доля новостроек в Москве впервые сократилась до 30 %

В октябре 2025 года доля массовых новостроек в «старых» границах Москвы впервые в истории снизилась до 30 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков риелторской компании «Метриум».

Объем предложения в сегменте массового жилья составил 12 720 лотов, что на 6,7 процента меньше показателей прошлого месяца и на 42,6 процента меньше по сравнению с прошлым годом. Это минимальный показатель с июня 2021 года, когда на рынке массовых новостроек было около 11 980 квартир и апартаментов стандарт- и комфорт-класса, а доля этого сегмента достигала 42,7 процента.

С учетом роста себестоимости строительства девелоперы переключились на более прибыльные сегменты. Поэтому новые корпуса доступного жилья на рынок выводят преимущественно крупные компании и те, кто реализует комплексные проекты развития территорий, объяснили в «Метриуме».

В первую очередь на текущую структуру предложения повлияло заметное снижение количества квартир и апартаментов в массовых проектах.﻿ Самым востребованным среди покупателей остаются доступные массовые новостройки, тогда как спрос на бизнес-класс пока ниже, хотя по объему предложения этот сегмент уже значительно превышает комфорт-класс.

Ранее стало известно, что в России резко сократилось количество квартир с чистовой отделкой в новостройках класса «комфорт» и «комфорт плюс» на финальной стадии строительства. Такой тренд наметился в связи с желанием россиян сокращать расходы на приобретение жилья.