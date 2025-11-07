В России стало меньше одного типа жилья

Предложение новых квартир с чистовой отделкой сократилось на 80 %

В России резко сократилось количество квартир с чистовой отделкой в новостройках класса «комфорт» и «комфорт плюс» на финальной стадии строительства. За год предложение упало почти на 80 процентов, об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Также снизилось предложение с другими видами отделки. В целом доля квартир с различными видами отделки на завершающей стадии строительства за год сократилась с 73 процентов до 40 процентов. Число проектов, где есть такие объекты, снизилось вдвое.

«Предложение с отделкой становится все более редким вариантом в силу предпочтения потребителем более экономичных по себестоимости вариантов строительства без отделки и постепенного вымывания предложения из экспозиции. При этом интерес к предложению "под ключ" остается высоким, особенно при вариантах покупки в рассрочку», — объяснил основатель компании BAZA Development Марк Заводовский.

По итогам третьего квартала дороже всего оказались квартиры с предчистовой отделкой — средняя цена составила 19,4 миллиона рублей. Это на 10 процентов дороже предложений без отделки и на 12 процентов — лотов с полной отделкой. При этом минимальная стоимость квартиры с отделкой составляет 6,1 миллиона рублей — за такую сумму можно купить жилье в районе Крючково в Зеленограде. Максимальная стоимость достигает 95,5 миллиона рублей — столько стоят квартиры в Очаково-Матвеевском.

Ранее сообщалось, что самую дешевую квартиру в России можно купить за 300 тысяч рублей. Она находится в поселке Зеленый Гай Тамбовской области.