Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:55, 7 ноября 2025Экономика

В России стало меньше одного типа жилья

Предложение новых квартир с чистовой отделкой сократилось на 80 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России резко сократилось количество квартир с чистовой отделкой в новостройках класса «комфорт» и «комфорт плюс» на финальной стадии строительства. За год предложение упало почти на 80 процентов, об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Также снизилось предложение с другими видами отделки. В целом доля квартир с различными видами отделки на завершающей стадии строительства за год сократилась с 73 процентов до 40 процентов. Число проектов, где есть такие объекты, снизилось вдвое.

«Предложение с отделкой становится все более редким вариантом в силу предпочтения потребителем более экономичных по себестоимости вариантов строительства без отделки и постепенного вымывания предложения из экспозиции. При этом интерес к предложению "под ключ" остается высоким, особенно при вариантах покупки в рассрочку», — объяснил основатель компании BAZA Development Марк Заводовский.

По итогам третьего квартала дороже всего оказались квартиры с предчистовой отделкой — средняя цена составила 19,4 миллиона рублей. Это на 10 процентов дороже предложений без отделки и на 12 процентов — лотов с полной отделкой. При этом минимальная стоимость квартиры с отделкой составляет 6,1 миллиона рублей — за такую сумму можно купить жилье в районе Крючково в Зеленограде. Максимальная стоимость достигает 95,5 миллиона рублей — столько стоят квартиры в Очаково-Матвеевском.

Ранее сообщалось, что самую дешевую квартиру в России можно купить за 300 тысяч рублей. Она находится в поселке Зеленый Гай Тамбовской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Расцвет «магазинов для бедных» в России объяснили

    На российском рынке жилья заметили тревожный тренд

    В поведении Трампа заметили странности

    Возможности россиян взять ипотеку в 2026 году оценили

    Российская пятиклассница выпала из окна 16-го этажа

    Выпуск стали в России рухнул

    В РСТ оценили влияние новых визовых ограничений Европы на россиян

    В руководстве Генпрокуратуры России начались кадровые перестановки

    В Европе раскрыли последствия запрета на мультивизы для уже получивших шенген россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости