В Подмосковье освободили деревья

Более 80 незаконных рекламных щитов демонтировали в лесах Подмосковья

Более 80 незаконных рекламных щитов демонтировали в лесах под Ступино и Серпуховом. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесной охраны регулярно демонтируют рекламные конструкции — рекламные плакаты, щиты и таблички, которые прикрепляют к деревьям проволокой, гвоздями или саморезами. Подобные «крепления» наносят деревьям непоправимый ущерб, приводят к их усыханию и последующей гибели.

Жителям Подмосковья напомнили, что незаконное размещение на деревьях рекламной продукции влечет за собой наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

