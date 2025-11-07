Экономика
17:43, 7 ноября 2025

В Подмосковье освободили деревья

Более 80 незаконных рекламных щитов демонтировали в лесах Подмосковья
Мария Черкасова

Фото: Telegram-канал «Мособл Комлес»

Более 80 незаконных рекламных щитов демонтировали в лесах под Ступино и Серпуховом. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесной охраны регулярно демонтируют рекламные конструкции — рекламные плакаты, щиты и таблички, которые прикрепляют к деревьям проволокой, гвоздями или саморезами. Подобные «крепления» наносят деревьям непоправимый ущерб, приводят к их усыханию и последующей гибели.

Жителям Подмосковья напомнили, что незаконное размещение на деревьях рекламной продукции влечет за собой наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Ранее россиянам, которые впервые приобретают дачу, рекомендовали покупать участок с домом в обустроенном поселке, поскольку так его легче всего будет продать, если дачником быть не понравится.

