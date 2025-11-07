Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:24, 7 ноября 2025Бывший СССР

В подполье подтвердили удар по базе наемников в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по базе наемников в Чугуевском районе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска в ходе атаки в ночь с 6 на 7 ноября ударили по базе иностранных наемников в Чугуевском районе Харьковской области. Информацию об ударе подтвердил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков и Чугуевский район, (...) цели — ремонтные мощности и инфраструктура противовоздушной обороны. Есть прилет по наемникам», — заявил подпольщик.

Он добавил, что удары наносились как дронами, так и управляемыми авиабомбами.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о попытках Вооруженных сил Украины контратаковать на харьковском направлении. Он уточнил, что украинские военные пытались действовать малыми группами при поддержке артиллерии и дронов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о тяжелых встречных боях с ВСУ у границы

    Стало известно о падении обороны ВСУ в Успеновке

    В российском городе пожаловались на организованные уличные бои десятков подростков

    В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

    Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком

    Российские войска начали зачистку окраин Красноармейска

    ФСБ задержала оправдывавшего терроризм россиянина

    Американские военные отравились неизвестным порошком на базе после приезда Трампа

    Назван главный риск для ЕС в случае задержки репарационного кредита Киеву

    Пленный рассказал об уничтожении целых рот ВСУ под Красноармейском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости