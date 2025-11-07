В подполье подтвердили удар по базе наемников в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по базе наемников в Чугуевском районе

Российские войска в ходе атаки в ночь с 6 на 7 ноября ударили по базе иностранных наемников в Чугуевском районе Харьковской области. Информацию об ударе подтвердил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков и Чугуевский район, (...) цели — ремонтные мощности и инфраструктура противовоздушной обороны. Есть прилет по наемникам», — заявил подпольщик.

Он добавил, что удары наносились как дронами, так и управляемыми авиабомбами.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о попытках Вооруженных сил Украины контратаковать на харьковском направлении. Он уточнил, что украинские военные пытались действовать малыми группами при поддержке артиллерии и дронов.