Марочко заявил о попытках ВСУ контратаковать на харьковском направлении

Украинские войска за прошедшие сутки предприняли ряд безуспешных попыток контратаковать на харьковском направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели прорвать российскую оборону, но планы были сорваны. «Они провели ряд безуспешных попыток прорвать нашу оборонительную линию в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области», — подчеркнул он.

Марочко добавил, что ВСУ пытались действовать малыми группами при поддержке артиллерии и дронов.

Ранее ВСУ предприняли попытку перейти в контратаку недалеко от населенного пункта Тихое в Харьковской области.