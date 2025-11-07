Бывший СССР
Марочко заявил о попытках ВСУ контратаковать на харьковском направлении

Марочко: ВСУ неудачно пытались контратаковать на харьковском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинские войска за прошедшие сутки предприняли ряд безуспешных попыток контратаковать на харьковском направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели прорвать российскую оборону, но планы были сорваны. «Они провели ряд безуспешных попыток прорвать нашу оборонительную линию в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области», — подчеркнул он.

Марочко добавил, что ВСУ пытались действовать малыми группами при поддержке артиллерии и дронов.

Ранее ВСУ предприняли попытку перейти в контратаку недалеко от населенного пункта Тихое в Харьковской области.

    Все новости