В Раде высказались о снятии украинского флага в европейской стране

Стефанчук: Снятие флага Украины с парламента Чехии — сомнительное достижение

Снятие флага Украины со здания парламента Чехии является сомнительным достижением. Так подобные действия в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) оценил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Сдирать украинский флаг со здания парламента европейской страны, братский народ которой поддерживает украинцев (...) — сомнительное достижение... даже если ты просто поддерживаешь лесенку», — написал он.

Председатель украинского парламента также отметил, что украинский флаг заслуживает особых почета и уважения.

Ранее спикер чешского парламента Томио Окамура распорядился снять три года висевший на здании парламента флаг Украины. В социальной сети X он также опубликовал кадры, на которых держит лестницу во время работ.