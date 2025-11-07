Россия
12:01, 7 ноября 2025Россия

В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу школьникам «опьяняющего» ореха из Азии

Роспотребнадзор призвал запретить продажу вызывающего рак бетельного ореха
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mooremedia / Shutterstock / Fotodom

Роспотребнадзор призвал запретить продажу бетельного ореха из Азии, который оказывает воздействие на психику, вызывает привыкание и может способствовать развитию рака ротовой полости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В Ассоциацию компаний интернет-торговли направлено обращение с требованием довести до участников рынка онлайн-торговли информацию о принятии мер, направленных на недопустимость реализации дистанционным способом продукции, которая не соответствует требованиям законодательства и потенциально создает риски для здоровья населения.

«Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — заверили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские школьники массово стали скупать на маркетплейсах бетельный орех из-за его «опьяняющего» эффекта. При этом в странах Азии правительства уже ограничили его продажи из-за участившихся случаев диагностики рака ротовой полости.

    Все новости