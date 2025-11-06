Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 6 ноября 2025Россия

Российские школьники подсели на «наркотический» орех из Азии. Он вызывает рак ротовой полости

В России школьники подсели на вызывающий рак орех из Азии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России школьники массово подсели на «наркотический» орех из Азии. Он оказался опасен тем, что вызывает рак ротовой полости.

Речь идет о бетельном орехе (иное название «бинлан»). Подросткам он полюбился за счет «опьяняющего» эффекта. В то же время сообщается, что плод оказывает влияние на неокрепшую психику, а также способен вызвать быстрое привыкание. В дальнейшем бинлан может стать причиной развития онкологического заболевания.

Необычное воздействие на человека орех имеет благодаря веществу ареколину. Оно же вызывает жар и состояние слабости в организме.

По данным Baza, несовершеннолетние приобретают азиатский орех на маркетплейсах и в индийских лавках. Бинлан не считается чем-то экзотическим, так что его стоимость на российском рынке остается довольно низкой.

В странах Азии, в том числе на Тайване и в Китае, правительства уже ограничили продажи этого ореха из-за учащения заболеваемости раком ротовой полости. В России на данный момент орех остается в свободной продаже, что делает новый тренд школьников очень опасным.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

У молодых людей, которые любят посещать «вписки», появился новый опасный тренд — «цифровой селфхарм». По словам клинического психолога Елены Замышевской, это явление, которое происходит, когда несовершеннолетние выкладывают в соцсети неприглядный контент с вечеринок. На нем они запечатлены в измененном состоянии, когда употребляют запрещенные вещества или наносят себе увечья. Подростки, находясь в максимально уязвимом положении, уверенно выкладывают кадры в соцсети.

Пользователи же смотрят этот контент. А отдельные недоброжелатели имеют шанс в дальнейшем использовать кадры против автора контента. «У таких вещей может быть ужасающий отсроченный эффект, — указала Замышевская. — Никто не знает, через какое время этот контент всплывет в информационном поле».

В целом же, подметила психолог, неформальные подростковые вечеринки, известные как «вписки» или «флэты», стали массовым и крайне опасным явлением. Помимо «цифрового селфхарма», они опасны еще и тем, что вредят психологическому и физическому здоровью молодежи.

В мае на одной из таких «вписок» в Байкальске произошла трагедия — подростки отмечали на даче день рождения девушки, когда один из участников праздника достал нож и стал угрожать, а затем напал на приятелей. Позднее выяснилось, что подростки на вечеринке активно принимали наркотики.

Фото: mooremedia / Shutterstock / Fotodom

В Россию школьники начали прыгать с мостов и практиковать челлендж «разбиватель черепа»

В стране начался опасный подростковый челлендж под названием «разбиватель черепа» (skull breaker challenge). В нем всегда участвуют несколько человек: двое выбивают ноги из-под третьего во время прыжка, а тот может упасть и сильно удариться головой об пол или землю.

«112» писал, что одно из первых видео тренда было снято в Южной Америке еще семь лет назад — сейчас же он возник в России. Иностранные источники писали о том, что за несколько лет в больницы обратились сотни подростков из Северной Америки, а в Бразилии однажды был зафиксирован летальный исход после такой опасной игры.

По данным «112», осенью 2025 года российский школьник после челленджа оказался в больнице с травмой позвоночника. Также известно о пострадавшей девочке в Улан-Удэ, которая из-за неожиданной подножки упала и сильно ударилась головой.

Недавно в России также предрекли появление опасного для молодежи после прыжка школьника в Иртыш. Инцидент произошел в сентябре в Омске. Подросток ради эффектных кадров совершил прыжок с моста, высота которого составляет 30 метров.

В Верхнем Тагиле же еще весной школьник на спор сбросился с моста. В конечном итоге мальчик из воды так и не выплыл, в связи с чем на место происшествия пришлось вызывать водолазов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские школьники подсели на «наркотический» орех из Азии. Он вызывает рак ротовой полости

    Ким Кардашьян обвинила ChatGPT в провале экзамена по юриспруденции

    Мужчины с болгаркой и фототехникой проникли в московский тоннель метро

    В Минздраве высказались о ситуации с распространением ВИЧ в российских регионах

    Сотрудники гендиректора «Пятницы!» подожгли трон и шубу Аллегровой

    Стала известна личность задержанного военкомами охранника Джоли

    В России высказались об условиях проведения ядерных испытаний в стране

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Штурмом» и «Ноттингем Форест»

    Назван простой способ снизить риск рака пищеварительной системы

    Под Москвой девятилетняя фигуристка попала в больницу с травмой черепа после удара тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости