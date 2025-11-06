В России школьники подсели на вызывающий рак орех из Азии

В России школьники массово подсели на «наркотический» орех из Азии. Он оказался опасен тем, что вызывает рак ротовой полости.

Речь идет о бетельном орехе (иное название «бинлан»). Подросткам он полюбился за счет «опьяняющего» эффекта. В то же время сообщается, что плод оказывает влияние на неокрепшую психику, а также способен вызвать быстрое привыкание. В дальнейшем бинлан может стать причиной развития онкологического заболевания.

Необычное воздействие на человека орех имеет благодаря веществу ареколину. Оно же вызывает жар и состояние слабости в организме.

По данным Baza, несовершеннолетние приобретают азиатский орех на маркетплейсах и в индийских лавках. Бинлан не считается чем-то экзотическим, так что его стоимость на российском рынке остается довольно низкой.

В странах Азии, в том числе на Тайване и в Китае, правительства уже ограничили продажи этого ореха из-за учащения заболеваемости раком ротовой полости. В России на данный момент орех остается в свободной продаже, что делает новый тренд школьников очень опасным.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

У молодых людей, которые любят посещать «вписки», появился новый опасный тренд — «цифровой селфхарм». По словам клинического психолога Елены Замышевской, это явление, которое происходит, когда несовершеннолетние выкладывают в соцсети неприглядный контент с вечеринок. На нем они запечатлены в измененном состоянии, когда употребляют запрещенные вещества или наносят себе увечья. Подростки, находясь в максимально уязвимом положении, уверенно выкладывают кадры в соцсети.

Пользователи же смотрят этот контент. А отдельные недоброжелатели имеют шанс в дальнейшем использовать кадры против автора контента. «У таких вещей может быть ужасающий отсроченный эффект, — указала Замышевская. — Никто не знает, через какое время этот контент всплывет в информационном поле».

В целом же, подметила психолог, неформальные подростковые вечеринки, известные как «вписки» или «флэты», стали массовым и крайне опасным явлением. Помимо «цифрового селфхарма», они опасны еще и тем, что вредят психологическому и физическому здоровью молодежи.

В мае на одной из таких «вписок» в Байкальске произошла трагедия — подростки отмечали на даче день рождения девушки, когда один из участников праздника достал нож и стал угрожать, а затем напал на приятелей. Позднее выяснилось, что подростки на вечеринке активно принимали наркотики.

Фото: mooremedia / Shutterstock / Fotodom

В Россию школьники начали прыгать с мостов и практиковать челлендж «разбиватель черепа»

В стране начался опасный подростковый челлендж под названием «разбиватель черепа» (skull breaker challenge). В нем всегда участвуют несколько человек: двое выбивают ноги из-под третьего во время прыжка, а тот может упасть и сильно удариться головой об пол или землю.

«112» писал, что одно из первых видео тренда было снято в Южной Америке еще семь лет назад — сейчас же он возник в России. Иностранные источники писали о том, что за несколько лет в больницы обратились сотни подростков из Северной Америки, а в Бразилии однажды был зафиксирован летальный исход после такой опасной игры.

По данным «112», осенью 2025 года российский школьник после челленджа оказался в больнице с травмой позвоночника. Также известно о пострадавшей девочке в Улан-Удэ, которая из-за неожиданной подножки упала и сильно ударилась головой.

Недавно в России также предрекли появление опасного для молодежи после прыжка школьника в Иртыш. Инцидент произошел в сентябре в Омске. Подросток ради эффектных кадров совершил прыжок с моста, высота которого составляет 30 метров.

В Верхнем Тагиле же еще весной школьник на спор сбросился с моста. В конечном итоге мальчик из воды так и не выплыл, в связи с чем на место происшествия пришлось вызывать водолазов.