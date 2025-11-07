В России анонсировали продвижение войск в зоне СВО

Депутат Колесник: Стоит ожидать прорыва российских войск по всей зоне СВО

После рекордного прорыва Вооруженных сил России (ВС) в Запорожской области стоит ожидать аналогичных успехов по всей линии фронта, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Да на всех направлениях [ждать аналогичного прорыва — прим. Ленты.ру], которые выгодны нашим Вооруженным силам и улучшают положение наших сил по отношению к противнику. (…) Самое главное, чтобы у нас тормоза не отказали случайно, и мы не пролетели дальше», — сказал Колесник.

Он пояснил, что наступление российских войск идет по всему фронту.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщал о том, что Вооруженные силы (ВС) России совершили мощный прорыв в зоне проведения СВО в Запорожской области. По его данным, ширина прорыва примерно составляет 15 километров и до 5 километров в глубину.

