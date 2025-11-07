Россия
11:53, 7 ноября 2025Россия

В России чиновник не стал извиняться перед названными им «одичавшими хохлами» сибиряками

Замглавы Красноярского края Пономаренко не стал извиняться за слова о сибиряках
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Аксютенко Life»

Замглавы Красноярского края Сергей Пономаренко не стал извиняться за свои слова о сибиряках. Видеозапись с его участием опубликовал в Telegram блогер и бывший чиновник мэрии Алексей Аксютенко.

Ранее на подкасте вице-губернатор назвал сибиряков «одичавшими хохлами».

На кадрах он задает Пономаренко вопрос о том, не хочет ли он принести извинения за сказанное. «Занимайся своими делами», — ответил он блогеру.

Ранее на Пономаренко пожаловались в Следственный комитет из-за его высказывания о жителях Сибири. Депутат Красноярского горсовета Вячеслав Дюков попросил возбудить в отношении Пономаренко уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

