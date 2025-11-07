Россия
В России нашли неожиданное объяснение росту подростковой преступности

Омбудсмен Титова связала рост подростковой преступности с количеством детей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова нашла неожиданное объяснение росту подростковой преступности в России. Ее слова передает Ura.ru.

Омбудсмен связала подобную тенденцию с количеством детей. По ее мнению, несовершеннолетних, рожденных в период бэби-бума, сейчас больше.

«Есть объективный фактор роста преступности. Сейчас как раз к этому возрасту подошли дети того периода, когда был всплеск рождаемости», — отметила Титова.

Она призвала активнее приглашать детей из зоны риска в образовательные центры и клубы. Уполномоченный подчеркнула, что ни в коем случае нельзя оставлять подростков наедине с бедой.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал регионы с высокой подростковой преступностью. В лидерах оказались Республики Карелия и Коми.

    Все новости