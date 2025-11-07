В России отец пятерых детей переправлялся через реку и исчез

В Красноярском крае отец пятерых детей переправлялся через реку и исчез

В Красноярском крае охотник, отец пятерых детей переправлялся через реку и исчез. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям российского издания, 36-летний житель Байкита 29 октября предупредил супругу, что возвращается с охоты. Он должен был проплыть 10 километров по реке Чуняткан в сторону Огне. Вернуться к семье планировал 30 октября.

Затем связь с многодетным отцом пропала. Жена отметила, что мужчина брал с собой собак, через несколько дней животные вернулись домой. Близкие пытались найти охотника самостоятельно в лесу и около домика, в котором он должен был переночевать. Удалось выяснить, что до жилища охотник не доплыл.

3 ноября россиянка подала заявление в полицию о пропаже мужа. Ей обещали, что на следующий день к поискам мужчины подключат вертолеты, однако этого не было сделано из-за плохой погоды.

Разыскивать охотника начали и правоохранители. Операция осложняется тем, что температура воздуха в регионе опустилась ниже минус 20 градусов.

Жена рассказала, что младшему из пятерых детей охотника только исполнилось полтора месяца.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга неделю выживал в одиночку, отгоняя волков в горах Урала.