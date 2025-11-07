В России заявили о тяжелых встречных боях с ВСУ у границы

Группировка войск «Север» заявила о тяжелых встречных боях в Сумской области

В Сумской области, которая граничит с Курской и Белгородской областями, по всей линии фронта идут тяжелые встречные бои. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Российская авиация, расчеты ОТРК и артиллерия продолжают интенсивно работать по выявленным целям. Противник пытается контратаковать и вернуть утраченные позиции», — описали ситуацию в группировке войск.

В Сумской области, судя по опубликованной карте, бои идут в районе Кондратовки, Андреевки, Варачино, Юнаковки и Садков. ВСУ провели одну контратаку в лесополосах на правом фланге наступления группировки войск «Север», однако она была отражена. В результате противник потерял до 70 процентов личного состава штурмовой группы.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по целям в приграничье близ Теткино в Курской области. Артиллерия группировки «Север» ударила по позициям ВСУ близ населенного пункта Искриковщина в Сумской области, который расположен в километре от российской границы.