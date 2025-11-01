Россия
08:59, 1 ноября 2025Россия

Стало известно о боях с ВСУ близ российской границы

Российские военные нанесли удар по целям в приграничье близ Теткино под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по целям в приграничье близ Теткино в Курской области. О боях в этом районе стало известно из публикации связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

Как рассказали авторы канала, артиллерия группировки «Север» ударила по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от населенного пункта Искрисковщина Сумской области, который расположен в километре от российской границы.

В целом, как сообщается в публикации, обстановка вблизи российских поселков Теткино и Глушково не изменилась.

Днем ранее, 31 октября, стало известно об ожесточенном сопротивлении ВСУ близ населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области. Как рассказали в Минобороны, на этом участке боевых действий ВСУ атаковали российские войска, используя беспилотники, артиллерию и минометы.

    Все новости